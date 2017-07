Lukaku é oficializado pelo Manchester United e assina por cinco anos

Dois dias após anunciar um acerto para adquirir Romelu Lukaku, o Manchester United enfim oficializou a contratação do atacante belga, que estava no Everton. O clube explicou que assinou um acordo válido pelas próximas cinco temporadas após vencer a concorrência do Chelsea para adquirir o jogador.

Lukaku, de 24 anos, foi comprado pelo Manchester United por 75 milhões de libras (aproximadamente R$ 316 milhões), o que o torna o segundo jogador mais caro da história do clube, atrás apenas de Paul Pogba, que foi comprado antes da última temporada por US$ 116 milhões (R$ 378 milhões).

O atacante belga de 1,90m voltará a trabalhar com o técnico José Mourinho, que o vendeu ao Everton em 2014 quando estava à frente do Chelsea. No clube londrino, ele não conseguiu conquistar seu espaço, sendo cedido por empréstimo ao West Bromwich Albion e ao Everton. “Romelu é uma combinação natural ao Manchester United. Ele tem uma grande personalidade e é um grande jogador”, afirmou Mourinho.