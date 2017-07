Luiz Gustavo deixa o Wolfsburg e assina por 4 anos com o Olympique de Marselha

Depois de dez anos atuando no futebol alemão, no qual vinha defendendo o Wolfsburg desde 2013, o volante brasileiro Luiz Gustavo foi oficialmente confirmado nesta terça-feira como mais novo reforço do Olympique de Marselha. O jogador assinou um contrato de quatro anos com o time francês.

Titular do Brasil na Copa do Mundo de 2014, o atleta que completará 30 anos de idade no próximo dia 23 iniciou a sua trajetória no futebol da Alemanha em 2007, quando deixou o CRB para vestir a camisa do Hoffenheim. Ele ficou nesta equipe até 2011, quando foi contratado pelo Bayern de Munique, no qual permaneceu até 2013, antes de finalmente se transferir para o Wolfsburg.

Com a camisa do time bávaro, Luiz Gustavo viveu a melhor fase de sua carreira, ajudando o Bayern a conquistar a Liga dos Campeões, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha na temporada 2012/2013 do futebol europeu. Já pelo seu último clube, também ganhou a Copa da Alemanha no ciclo 2014/2015 e a Supercopa da Alemanha, título que alcançou com o Bayern ainda em 2012.