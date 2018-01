Luiz Fernando é apresentado no Botafogo e revela inspiração em Neymar

O Botafogo apresentou oficialmente nesta terça-feira o jovem Luiz Fernando, meia de 21 anos que chega após uma destacada passagem pelo Atlético Goianiense. E se depender de sua confiança, ele tem tudo para fazer sucesso no clube carioca.

Feliz com o acerto, o meia se descreveu como um atleta rápido e garantiu que chega com o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Também foi enfático ao revelar sobre quem seria a sua inspiração no futebol: o craque Neymar, do Paris Saint-Germain.

“Almejo coisas maiores, como vestir a camisa da seleção brasileira. Sou um jogador rápido, com boa presença de área e procuro sempre estar chegando para marcar o gol. Me espelho no Neymar, sempre procuro estar assistindo. Espero corresponder”, avisou.