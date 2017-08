Luis Fabiano projeta vaga na Copa Libertadores como meta no retorno ao Vasco

O atacante Luis Fabiano, que volta ao Vasco diante do Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, revelou em entrevista ao site do clube que a meta da equipe cruzmaltina é obter uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

“Buscaremos nesse segundo turno ser um time mais forte, até mesmo para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, somar o máximo de pontos possível. Um time gigante como o Vasco não pode pensar em brigar na parte de baixo da tabela, mas sim em coisas maiores. Esse é o nosso objetivo. Pensar lá em cima, brigar lá em cima, e, se Deus quiser, garantir uma vaga na Libertadores”, planejou o centroavante.

Luís Fabiano acredita que o Vasco tem amplas condições de vencer o Palmeiras, clube que goleou a equipe carioca por 4 a 0 no jogo na estreia do Brasileirão, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, apesar da diferença entre os times na tabela de classificação do Nacional – o Palmeiras é o quarto, com 32 pontos, enquanto o Vasco ocupa a 12.ª colocação, com 24.