Luis Fabiano confia no retrospecto pessoal em São Januário para vencer o Flamengo

O atacante Luis Fabiano destacou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva após o treino do Vasco, que confia em seu retrospecto pessoal em São Januário para brilhar no clássico contra o Flamengo no próximo sábado, às 18 horas, justamente no estádio cruzmaltino, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seis partidas disputadas até agora na casa vascaína, o camisa 9 marcou cinco gols.

“É a hora. É o jogo. Realmente a pressão vai ser muito grande, mas acredito que vai ser totalmente voltada para o adversário. A torcida, independentemente de qualquer situação, vai nos apoiar do começo ao fim. Com o apoio a gente cresce, vai para cima. Contamos muito com esse apoio, pois junto do torcedor, com certeza, se torna mais fácil desempenhar um bom futebol dentro do campo. O jogador se sente mais confiante, arrisca mais. É o jogo que pode marcar nossa arrancada no campeonato. Uma vitória trará confiança, permanência no G6. Tudo isso é muito importante”, exaltou Luis Fabiano.

O elenco do Vasco – que ocupa a sexta colocação no Brasileirão com 16 pontos ganhos – treinou nesta quarta no Complexo Esportivo de São Januário. O lateral-esquerdo Ramon e o volante Bruno Paulista, apresentados na última terça-feira como novos reforços do clube, já participaram das atividades comandadas pelo técnico Milton Mendes.

