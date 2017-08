Lugano e Aderllan formam dupla de zaga em dia de testes no São Paulo

Em treino sem quatro titulares, Dorival Junior testou diversas novidades no time do São Paulo nesta quinta-feira. Lugano e Aderllan substituíram a dupla Rodrigo Caio e Arboleda na zaga – ambos estão com suas seleções nacionais para as Eliminatórias. Lucas Fernandes entrou na posição de Cueva, também convocado, e Gilberto treinou como centroavante, na posição de Lucas Pratto – ele se recupera do susto após o choque com Hernanes no domingo.

Outra alteração testada por Dorival foi Éder Militão na lateral direita, no lugar de Buffarini, que treinou com os reservas. Com isso, o time esboçado pelo treinador na primeira atividade tática aberta à imprensa após o clássico com o Palmeiras foi: Militão, Lugano, Aderllan e Edimar; Petros, Lucas Fernandes, Jucilei, Hernanes e Marcos Guilherme; Gilberto.

LEIA TAMBÉM: Ausência de volantes preocupa Atlético-MG para duelo com o Fluminense

O treinador cobrou agilidade nos passes e pediu atenção especial nos contra-ataques, simulando uma linha de defesa adversária com quatro jogadores. Três atletas do time sub-17 do São Paulo participaram da atividade. Na segunda parte da atividade, comandou o mesmo exercício com os reservas: Buffarini, Douglas, Bruno Alves e Júnior Tavares; Gomez; Marcinho, Denilson, Thomaz e Maicosuel; Shaylon.