Lugano diz que 2017 pode ser o último ano da carreira

Aos 36 anos, o zagueiro Diego Lugano afirmou que 2017 pode ser o último ano de sua carreira como jogador. Ele está com o elenco do São Paulo nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup – a equipe estreia quinta-feira diante do River Plate depois de vencer dois jogos-treinos contra o Boca Raton e o Sarasota.

“Pode ser perfeitamente minha última pré-temporada, meu último ano. Então vamos encarar com a maior paixão, compromisso e alegria possível. Se o físico aguentar, claro. Estou muito feliz por isso”, afirmou o zagueiro em entrevista ao SporTV.

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

Depois de ter sofrido com lesões no joelho nos últimos anos, o uruguaio comemorou o fato de fazer sua primeira apresentação em alto nível nos últimos três anos. “Na verdade, a minha ideia é, primeiro, terminar a pré-temporada, porque fazia três anos que não conseguia fazer, tinha sempre uma cirurgia no joelho, alguma coisa. Isso já me deixa muito feliz. Estou treinando todo dia com meus companheiros”, disse.

Lugano não descartou estender seu vínculo até o final do ano. A princípio, ele termina no mês de julho. “Tranquilamente, no meio do ano, a gente verá. Se o clube achar que ainda posso ser importante, a gente falará, se não, com total naturalidade, estou muito satisfeito com o que fiz no São Paulo, na minha carreira. Veremos o que acontece.”

Lugano também comentou a concorrência que está enfrentando na zaga do São Paulo. Na atual temporada, o técnico Rogério Ceni como opções Rodrigo Caio e Maicon, que devem ser titulares, além de Lyanco, Breno, Lucão, Douglas e o próprio Lugano. “A zaga do São Paulo, como o ano passado, é a posição que tem mais jogadores. Hoje, somos sete defensores, todos treinando muito bem, o que traz uma competitividade muito boa. Mas para mim, pessoalmente, quero jogar no meu máximo potencial que posso alcançar hoje, com 36 anos, e com minha história de contusões recentes”, afirmou o veterano.

