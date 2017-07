Lucas Veríssimo prega superação para avançar na Copa do Brasil diante do Flamengo

O zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos, enfatizou em entrevista coletiva nesta terça-feira, em Santos, a necessidade de superação para reverter a desvantagem contra o Flamengo, nesta quarta, no estádio da Vila Belmiro, às 21h45, e avançar às semifinais da Copa do Brasil (na partida de ida entre as equipes, o time rubro-negro venceu por 2 a 0, no Rio). O defensor exaltou a força do grupo, pediu entrega e indicou qual será o segredo da equipe santista.

“Será um jogo muito difícil. O Flamengo é um baita time, mas também temos um baita de um time e totais condições de reverter esse placar. É entrar centrado, sabendo daquilo que temos que fazer. Precisamos de três gols. Vamos entrar com esse intuito do inicio ao fim. (Estratégia para vencer) Essa junção do ataque com a defesa. Todos atacando e todos defendendo. Nossa equipe está bastante unida, isso é bastante importante. E vamos em busca dessa classificação”, disse.

Lucas Veríssimo revelou que, apesar de buscar a vitória no tempo normal, a equipe tem se preparado para uma eventual disputa nas cobranças de pênaltis. Segundo o zagueiro, os possíveis batedores têm treinado para essa possibilidade, inclusive ele.