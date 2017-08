Lucas segue contundido e fica fora do 1º jogo de Neymar em Paris pelo PSG

Ainda não será no fim de semana que Lucas Moura vai ter a oportunidade de jogar ao lado de Neymar no Paris Saint-Germain. Nesta sexta-feira, o técnico Unai Emery explicou que o meia-atacante brasileiro ainda está em recuperação de lesão e não terá condições de enfrentar o Toulouse, no Parque dos Príncipes, no próximo domingo, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Por causa do problema, Lucas ainda não defendeu o Paris Saint-Germain por competições oficiais na temporada 2017/2018 do futebol europeu. “Lucas ainda está tratando o tornozelo machucado e não estará pronto para domingo”, afirmou Emery, nesta sexta.

A partida contra o Toulouse será especial para o Paris Saint-Germain, pois representará o primeiro jogo de Neymar no Parque dos Príncipes pelo clube. Após marcar um gol na sua estreia, no triunfo por 3 a 0 sobre o Guingamp, agora a expectativa está no compromisso como mandante. E Emery repetiu o discurso de ajudar Neymar a se tornar o melhor jogador do mundo.