Lucas Pratto recebe alta de hospital depois de susto em choque com Hernanes

O atacante do São Paulo, Lucas Pratto, recebeu alta do Hospital do Coração, em São Paulo, onde estava internado desde o último domingo. O argentino deixou o local por volta das 17h40 desta segunda-feira após refazer uma bateria de exames para confirmar a inexistência de lesões por causa do choque com o meia Hernanes no clássico contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, na capital paulista.

Pouco antes de sair do hospital, Lucas Pratto recebeu a visita do capitão do time, autor da joelhada acidental que o deixou desacordado durante o primeiro tempo do jogo. “Que alívio, o guerreiro Lucas Pratto está bem!”, comemorou Hernanes nas redes sociais. “Bom te ver meu amigo”.

LEIA TAMBÉM: Cuca admite dificuldade no Palmeiras

Lucas Pratto passou por ressonância na coluna cervical e tomografia craniana, que não constataram problemas no jogador. Em coletiva nesta segunda-feira, o médico do clube, José Sanchez, já tinha informado que a situação não era preocupante. De acordo com Sanchez, o argentino não deverá desfalcar o time do São Paulo no jogo contra a Ponte Preta, marcado para 9 de setembro, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.