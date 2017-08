Lucas Pratto é apenas advertido pelo STJD e escapa de gancho no Brasileirão

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento nesta terça-feira no Rio, livrou o atacante argentino Lucas Pratto de ficar de fora de até seis jogos por causa do lance de sua expulsão na vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro, no último dia 13, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Denunciado por jogada violenta no lance em que calçou Henrique, do time mineiro, no segundo tempo de jogo, Lucas Pratto teve a sua conduta desclassificada para ato desleal ou hostil e foi apenas advertido pelo tribunal.

A defesa do argentino argumentou que o lance não deveria gerar uma nova punição ao jogador. “Segundo amarelo e não houve atendimento médico. A conduta enquadrada ao atleta foi de jogada violenta. O atleta foi expulso, ficou suspenso na partida seguinte e não há motivo de ser punido novamente. A defesa pede a absolvição”, disse o advogado Martinho Miranda.