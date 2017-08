Lucas Pratto afirma que recuperação emocional é o principal desafio do São Paulo

O atacante Lucas Pratto afirmou que a recuperação emocional é o principal desafio para o São Paulo sair da zona de rebaixamento. O atacante reconheceu que o grupo estava preocupado em terminar o turno em uma posição mais confortável, mas ressaltou que ainda faltam 19 rodadas para a equipe superar a crise.

“O lado emocional está um pouquinho mais complicado (que a questão tática). Nos últimos jogos, não conseguimos virar isso. Estamos conversando, eu e outros líderes do elenco, para dar confiança a todos”, disse o artilheiro do time na temporada, com 12 gols, em entrevista coletiva nesta quarta-feira no CT da Barra Funda.

LEIA TAMBÉM: Atlético-MG tenta superar desfalques defensivos para manter reação no Brasileiro

Na visão do atacante, o abatimento dificulta a criação de jogadas. Ao longo do primeiro turno, o argentino teve de sair da área para criar jogadas, pois o time não conseguia se aproximar da área rival.