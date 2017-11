Lucas Paquetá comemora evolução do Flamengo com seus ‘companheiros da base’

O Flamengo retomou os trabalhos nesta quinta-feira, um dia depois de ter vencido o Cruzeiro por 2 a 0, em casa, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem Lucas Paquetá, de 20 anos, falou com a imprensa depois do treino, comemorou o bom futebol apresentado contra o time mineiro e destacou a oportunidade que o treinador colombiano Reinaldo Rueda tem dados aos jogadores mais jovens da equipe.

“Fico muito feliz por estar vendo todos os meus companheiros de base indo bem. O (Felipe) Vizeu vem comigo há bastante tempo. Eu e ele sempre acompanhando Vini (Vinícius Junior) e o Lincoln. Estamos procurando aproveitar as oportunidades para podermos corresponder ao que o professor nos pede. É muito gratificante ver todos eles felizes, mas o mais importante é estarmos ajudando o Flamengo”, ressaltou.

LEIA TAMBÉM: Guto mantém rotina e fecha último treino do Inter antes de encarar o Londrina

No duelo da última quarta-feira, Lucas Paquetá e Felipe Vizeu começaram entre os titulares. Vinícius Junior entrou no decorrer da partida e marcou o segundo gol – Lincoln permaneceu no banco de reservas. Paquetá também tem se tornado um curinga do setor ofensivo. Joga no meio de campo, a sua posição de origem, e no ataque.