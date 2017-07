Lucas Lima diz que Santos jogou muito recuado, mas comemora ponto fora de casa

O meia Lucas Lima admitiu que o Santos recuou demais no duelo contra o Grêmio neste domingo, mas gostou do empate por 1 a 1 em Porto Alegre. O resultado manteve o time paulista na terceira colocação, com 31 pontos, a dois de distância da equipe gaúcha e a dez do líder Corinthians.

“A gente veio muito recuado, mas tivemos dificuldade na marcação. Eu, particularmente, joguei muito atrás. Mas é isso, tentamos nos adaptar ao jogo deles. E o ponto pode ser importante lá na frente”, analisou o jogador em entrevista ao Sportv após o término da partida.

LEIA TAMBÉM: Juventus inicia em casa a luta pelo hepta no Italiano; Roma e Napoli jogam fora

Apesar de ser pressionado o jogo inteiro, o Santos conseguiu sair na frente do marcador com um gol de David Braz aos 44 minutos do primeiro tempo. No entanto, dois minutos mais tarde sofreu o gol de empate marcado por Fernandinho.