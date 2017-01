Lucas afirma que encara chegada ao Fluminense como recomeço

Após um ano de atuações apagadas no Cruzeiro, o lateral-direito Lucas tem novo clube. Agora cedido por empréstimo pelo Palmeiras ao Fluminense, o jogador foi apresentado nesta quinta-feira como reforço e declarou ver a chegada ao clube como uma recomeço na sua carreira, além de revelar que o contato direto com o técnico Abel Braga pesou para o acerto com o time das Laranjeiras.

“Toda vez que você chega a uma nova equipe é um recomeço. Para mim não é diferente, estou muito feliz, muito motivado, espero ter um ótimo ano junto aos meus companheiros. Eu não pensei duas vezes quando o Abel (Braga) me ligou e disse que queria contar comigo. Já queria voltar ao Rio, minha família mora aqui, e o tamanho do Fluminense me deu a certeza de que teríamos um ano de sucesso”, afirmou.

Nos melhores momentos da sua carreira, Lucas ficou conhecido pelas virtudes no setor ofensivo. Mas isso também provocou críticas pelas dificuldades dele na marcação. O lateral assegura, porém, que vem evoluindo nas funções defensivas e terá êxito independentemente do que Abel exigir dele.

“Meu futebol mudou um pouco de quando comecei, até nas características de jogo. Quando cheguei ao profissional, se usava muito o esquema com três zagueiros e o lateral funcionava como um ala, mais ofensivo. Fui me adaptando conforme os pedidos dos treinadores e hoje, mais experiente, sei o momento certo de atacar e defender. Espero me adaptar o mais rápido possível, ver o que o Abel quer, implementar minhas características e ter um ano de sucesso”, disse.

Lucas também aposta que o Fluminense será um time rápido em 2017 e também com muita luta em campo. “Dá para perceber que têm muitos jogadores rápidos pelas beiradas, a tendência é que o time seja bastante veloz, creio que a transição da defesa para o ataque será muito rápida. Vamos dar o nosso melhor com muita entrega, dedicação e empenho. O que todos queremos é vencer as partidas, isso que traz alegria ao torcedor. É assim que vamos encarar. O torcedor vai gostar”, comentou.

Revelado pelo Figueirense, Lucas depois se transferiu ao Botafogo, onde se destacou, tendo, inclusive, sido convocado para defender a seleção brasileira no Superclássico das Américas de 2012, além de ter sido campeão carioca em 2013. Ele atuou pelo Palmeiras em 2015, sendo campeão da Copa do Brasil, depois sendo cedido ao Cruzeiro no ano passado.

Com a chegada de Lucas, o Fluminense já fechou a chegada de três reforços para a temporada 2017 – os outros reforços foram os equatorianos Jefferson Orejuela e Junior Sornoza. E ele chega para compensar a saída de Wellington Silva, que se transferiu para o Bahia.