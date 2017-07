Luan vira desfalque contra o Atlético-GO e Barrios segue fora no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho sofreu mais uma baixa para o jogo do Grêmio contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, pela 18ª rodada do Brasileirão. O atacante Luan sofreu dores musculares no treino desta segunda-feira e foi vetado da partida que será disputada em Goiânia.

O treinador já tinha as baixas do lateral Edílson e do zagueiro Pedro Geromel. O primeiro foi expulso no empate com o Santos, no domingo, enquanto o defensor levou o terceiro cartão amarelo na mesma partida. Léo Moura, que treinou normalmente nesta segunda, deve substituir Edílson.

Bressan deve ser o zagueiro no lugar de Geromel, mas Renato Gaúcho terá a opção de Bruno Rodrigo, que voltou a trabalhar normalmente e foi relacionado para o jogo de quarta. No ataque, Fernandinho é uma das opções para a vaga de Luan. Isso porque Barrios ainda não voltará ao time nesta quarta.