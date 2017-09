Luan tem constatado edema na coxa, mas Renato Gaúcho faz mistério sobre escalação

O atacante Luan realizou exame de ressonância nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, e teve constatado um edema no músculo anterior da coxa direita. Apesar do problema, o departamento médico do Grêmio informou que ele ainda não foi descartado do duelo contra o Vasco neste sábado, às 18 horas, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A tendência, porém, é que Luan seja poupado da partida já que o Grêmio enfrentará o Botafogo na próxima quarta-feira, no estádio do Engenhão, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Nesta sexta-feira, ele fez um trabalho de fisioterapia na academia enquanto o restante do elenco treinou na Gávea.

Luan sentiu um incômodo na coxa durante o treino de quinta-feira, no dia em se reapresentou ao time gaúcho após integrar a seleção brasileira nos jogos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia de 2018.