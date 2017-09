Luan sente desconforto na coxa e Cristian é relacionado pela 1ª vez no Grêmio

O jogador de 33 anos foi contratado junto ao Corinthians por empréstimo até o final da temporada. Como estava afastado do elenco e sem ritmo de jogo, ficará no banco de reservas. Entre os titulares, a principal dúvida é a presença de Luan.

O técnico Renato Gaúcho divulgou nesta quinta-feira a lista de relacionados do Grêmio para o duelo contra o Vasco, no sábado, às 18 horas, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade na lista é a presença do volante Cristian.

“Conversei com o Luan e o médico. Precisa fazer ressonância. Não vai dar tempo de fazer aqui (em Porto Alegre). Assim que chegar no Rio vai fazer e a partir daí podemos dar um diagnóstico. Só assim vamos saber a gravidade ou não. Por enquanto é um desconforto”, afirmou o treinador.

GEROMEL RECUPERADO – A principal novidade no trabalho desta quinta-feira ficou por conta do retorno do zagueiro Pedro Geromel, recuperado de lesão muscular e que foi relacionado por Renato. Quem também treinou normalmente foi o atacante Arroyo. O equatoriano estreou contra o Santos, em 30 de julho, quando fraturou o nariz. Desde então, está fora.

O elenco do Grêmio viaja nesta quinta-feira para o Rio de Janeiro e ficará concentrado na Barra da Tijuca. No sexta-feira, às 9h30, fará um treino na Gávea, o último trabalho antes do duelo diante do Vasco.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros – Marcelo Grohe, Paulo Victor e Bruno Grassi.

Laterais – Edílson, Cortez, Léo Moura e Leonardo.

Zagueiros – Geromel, Kannemann, Bressan, Bruno Rodrigo e Thyere.

Meio-campistas – Michel, Arthur, Cristian, Jailson, Kaio, Ramiro e Patrick.

Atacantes – Barrios, Luan, Fernandinho, Everton, Beto da Silva e Arroyo.