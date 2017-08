Luan diz que ninguém quer derrubar Cuca no Palmeiras

O zagueiro Luan desabafou após a vitória do Palmeiras por 4 a 2 sobre o São Paulo, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor disse que o resultado positivo servirá para afastar notícias de que o elenco não se dá com a comissão técnica ou com a diretoria palmeirense.

“Aqui não tem ninguém de corpo mole, como as pessoas dizem, querendo derrubar Cuca, (Alexandre) Mattos ou presidente. Somos muito amigos aqui dentro. Às vezes as coisas não acontecem e as pessoas procuram problema. Acredito que resultado alimenta ambiente, só ganhando que afastamos essas coisas daqui”, disse o zagueiro.

Luan ainda destacou a felicidade pelo bom resultado, mas alertou para a necessidade de melhorar a atuação para as próximas partidas. “Os jogadores que chegaram querem mostrar trabalho, os que estão aqui também querem permanecer jogando bem. O Palmeiras é a maior equipe do Brasil e todo mundo quer estar aqui. Estamos felizes por ganhar o jogo, mas sabemos que precisa melhorar muito tempo para buscar os objetivos na competição”, destacou.