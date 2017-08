Luan afirma que afastamento de Felipe Melo não atrapalhou o elenco do Palmeiras

No Palmeiras o assunto Felipe Melo é tratado como passado. O zagueiro Luan afirmou nesta quinta-feira que o afastamento do volante, nos últimos dias, não repercute no elenco nem atrapalhou o rendimento do time em campo, pois, nas partidas realizadas depois dessa decisão, a equipe continuou com resultados positivos e venceu Avaí e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

“Não teve turbulência alguma aqui dentro. É um assunto da diretoria com o Felipe Melo, e eles se resolveram. Isso em nenhum momento nos afetou. O Felipe vai continuar sendo nosso amigo”, disse o zagueiro em entrevista coletiva. Cuca e a diretoria do Palmeiras acordaram em afastar o volante do time e deixá-lo treinando separado do restante do grupo enquanto não é negociado com outra equipe.

A última partida de Felipe Melo foi contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela Copa do Brasil. Logo após a eliminação, o volante ficou irritado e discutiu com colegas e o treinador. “Nos últimos jogos do Palmeiras o nosso time tem crescido. Ficamos felizes com isso. Então, não podemos nos afetar pelo que aconteceu”, disse Luan, titular na vitória de quarta-feira por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Rio, pelo Brasileiro.