Löw diz que fará mudanças na Alemanha e pede equipe mais ofensiva na decisão

O treinador quer a sua seleção mais ofensiva do que no embate anterior. “No outro jogo perdemos o controle da partida nos 15 primeiros minutos. Depois reagimos e podíamos ter marcado dois gols no primeiro tempo. Na segunda parte, não criamos tanto. É importante ter o controle da partida. Por isso, temos que pressionar”, afirmou.

O técnico da seleção da Alemanha, Joachim Löw, anunciou neste sábado que deverá fazer alterações na equipe para o duelo deste domingo contra o Chile, em São Petersburgo, na Rússia, na decisão da Copa das Confederações. “Farei algumas mudanças. Talvez também precisarei fazer algumas correções em relação ao duelo na primeira fase”, comentou durante a entrevista coletiva de imprensa. Alemanha e Chile se enfrentaram na fase na primeira fase e ficaram no empate por 1 a 1, pela segunda rodada do Grupo B.

Por isso acha que não foi à toa campeã da Copa América, conseguindo superar seleções tradicionais como Brasil e Argentina. “O rendimento deles é espetacular. Têm nove, 10, 11 jogadores que atuam nas melhores equipes do mundo”, observou.

Entre todo o elenco chileno, ele destacou o atacante Alexis Sánchez e o meio-campista Arturo Vidal. Mas também sabe que Claudio Bravo é um grande goleiro e que pode ajudar a equipe em uma eventual disputa por pênaltis. O Chile eliminou Portugal na semifinal justamente nos pênaltis com o placar de 3 a 0, com três defesas do jogador do Manchester City.

“Ele pode ser um especialista nesse quesito, mas também temos jogadores em excelentes condições para cobrar e um grande goleiro para defender. Por isso não tenho o que temer. Depois de empatar com o Chile, a Alemanha venceu os dois jogos seguintes: 3 a 1 sobre Camarões no fechamento da fase de grupos e 4 a 1 em cima do México nas semifinais.

“Alemanha e Chile foram as melhores equipes do torneio. Amanhã veremos uma partida muito intensa, com muita entrega”, considerou Joachim Löw. “Se quisermos ganhar teremos que nos entregar 100% em campo”, finalizou.