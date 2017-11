Löw avisa que fará testes em amistosos e confirma zagueiro do RB Leipzig

“Temos alguns jogos antes da Copa do Mundo e quero dar atenção especial àqueles que não vêm jogando regularmente comigo. Por exemplo, não preciso testar o Hummels, o Toni Kroos e outros líderes do nosso grupo. Mas é importante que para cada posição tenhamos dois jogadores. Precisamos ter substitutos à altura de cada um”, avaliou.

O treinador afirmou que as duas partidas que a equipe fará nos próximos dias darão oportunidade de ver como jogadores menos experientes se comportam diante de grandes adversários, às vésperas da Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia.

Löw tem feito muitos testes com a seleção alemã. Na Copa das Confederações, por exemplo, utilizou uma base de jovens de até 23 anos e voltou da Rússia com a taça de campeão. Para a partida desta sexta-feira, a principal novidade deve ser a estreia do zagueiro Marcel Halstenberg, do Red Bull Leipzig.

“Vou colocá-lo em campo desde o início. Convoquei ele por essa razão. Ele tem se destacado no Leipzig. Ele é bom na bola aérea e forte fisicamente”, analisou o treinador.

A atual campeã do mundo, no entanto, estará desfalcada de alguns de seus principais jogadores, como o goleiro Manuel Neuer e o zagueiro Jerome Boateng, que estão machucados. Também não deve contar com o meia Toni Kroos, que se recupera de um problema estomacal.

“O Toni ainda não está descartado. Vamos acompanhar a recuperação dele. Se ele estiver se sentindo 100%, posso aproveitá-lo por um período da partida”, informou o treinador.