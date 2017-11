Londrina vence, segue com chances de subir e complica Guarani na Série B

O sonho de voltar à primeira divisão segue vivo para o Londrina. O time paranaense recebeu nesta noite de terça-feira o Guarani no Estádio do Café, pela 36.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0 com gol de Artur no início do primeiro tempo.

Com o resultado, o Londrina chegou aos 58 pontos e segue próximo do G4, com apenas mais dois jogos pela frente até o final da competição. O Guarani, com 43 pontos, tem situação oposta. O tradicional clube de Campinas briga contra o rebaixamento e ainda não conseguiu eliminar o risco de retornar à Série C um ano após o acesso.

O time da casa começou melhor e abriu o placar logo aos três minutos em lance confuso. O goleiro Leandro Santos saiu mal do gol, perdeu a bola para Artur e reclamou de falta. O árbitro carioca João Batista de Arruda mandou seguir e o atacante passou por um zagueiro antes de finalizar contra o gol vazio.