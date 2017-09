Londrina vence Ceará em duelo marcado por confusão entre torcedores

O Londrina deu um passo importante para voltar à briga pelo acesso da Série B. Diante do Ceará, no estádio do Café, em Londrina, o time anfitrião saiu na frente, permitiu o empate, mas acabou com uma vitória por 3 a 2 na tarde deste sábado, pela 23.ª rodada da competição.

O resultado levou o Londrina para a oitava colocação, com 33 pontos, a quatro de distância do Ceará, o quarto colocado. O duelo, no entanto, ficou marcado por uma briga entre torcedores dos dois times, ainda no início do primeiro tempo. A partida precisou ser paralisada por cinco minutos até que o policiamento conseguiu acabar com a confusão.

LEIA TAMBÉM: Dorival Junior esconde escalação do São Paulo para enfrentar a Ponte Preta

Em campo, as equipes começaram a partida de maneira equilibrada. O Londrina foi mais preciso quando chegou ao ataque e abriu o placar aos 26 minutos. A zaga adversária afastou mal a bola e Carlos Henrique acertou um bonito chute no ângulo.