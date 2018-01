Lomba ressalta importância de jogar com os pés e garante Inter forte em 2018

Escolhido para a entrevista coletiva desta quinta-feira no Internacional, o goleiro Marcelo Lomba ressaltou a importância de o goleiro saber jogar com os pés e garantiu que o Internacional, que passou a temporada passada em branco, brigará por títulos nesta temporada.

“Estamos em constante treinamento para jogar com os pés. Temos posicionamento, é algo treinado, a posição dos zagueiros, laterais, volantes. O goleiro é o ultimo jogador e tem de ter segurança na saída de bola. Isto vem com treinamento”, disse. “O objetivo do Inter neste ano é ganhar títulos. Ano passado não ganhamos, batemos na trave. Queremos Gauchão, brigar no Brasileirão, Copa do Brasil, queremos chegar na Libertadores”.

TREINO – Em reta final de pré-temporada, o clube gaúcho deu continuidade aos treinamentos no CT do Parque Gigante na manhã desta quinta, a uma semana da estreia no Campeonato Gaúcho contra o Veranópolis, em casa, no estádio Beira-rio.