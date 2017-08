L&L defende invencibilidade na Sede Náutica

Passadas quatro rodadas da 16ª Copa Esper Embalagens, competição de futebol minicampo da Sede Náutica João Tamborlin, do Rio Branco, o L&L Express/Junior Polimentos ainda não viu adversário à sua altura na categoria Jovens. A equipe venceu os quatro jogos que disputou, marcou 15 gols e só levou 5.

Neste sábado, o L&L tem mais um desafio para manter os 100% de aproveitamento na competição, às 16 horas, diante do Andrade Assessoria Contábil. A rodada de hoje ainda tem mais quatro confrontos, com início às 14 horas.

Até o momento, a briga pela artilharia do torneio está acirrada. Sidnei, do FK Fernandes Lavagens/Viel Seguros, aparece em primeiro na lista dos goleadores, com 8 gols. Logo atrás dele, aparece Matheus Diniz, do Pro Ar Condicionados, com 7, e Ricardo Gava, do L&L, com 6.