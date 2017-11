Livre do rebaixamento à Série B, Chapecoense vai jogar aliviada em Goiânia

Para quem não acompanhou de perto, a festa da Chapecoense na última quinta-feira pode parecer estranha. Após o apito final contra o Vitória, os jogadores desceram para os vestiários da Arena Condá, em Chapecó (SC), e repetiram a comemoração que rodou o mundo no ano passado após a classificação para a final da Copa Sul-Americana, antes do acidente trágico na Colômbia. Um misto de comemoração e emoção. Tudo porque o triunfo por 2 a 1 garantiu matematicamente a permanência do time na Série A do Campeonato Brasileiro.

Garantida na primeira divisão nacional, com 47 pontos em 10.º lugar, a delegação viajou mais tranquila para Goiânia, onde vai enfrentar o lanterna Atlético Goianiense no estádio Olímpico Pedro Ludovico, às 17 horas deste domingo, pela 36.ª rodada.

Frequentemente ameaçada pela zona de rebaixamento, o time catarinense passou três rodadas nas últimas quatro posições e chegou a receber protestos da torcida, que exigia a permanência na primeira divisão nacional. “Todo o grupo está de parabéns, a torcida também. Era um jogo que dá condição de almejarmos um patamar um pouco diferente. Mas o primeiro objetivo foi alcançado, que é a permanência na Série A”, disse o técnico Gilson Kleina.