Livre de queda, São Paulo enfim começará a planejar 2018, garante Dorival

“A partir desta segunda, vamos começar a conversar com a diretoria sobre reforços. Temos confiança de que os dirigentes são competentes para fazer uma análise de tudo que aconteceu para corrigirmos e conseguirmos uma melhora no que foi apresentado para, assim, buscarmos um ano diferente em 2018”, disse o treinador.

A garantia de permanência do São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro de 2018, graças à combinação de resultados da 36ª rodada do torneio, fará o clube começar a se preparar de fato para a próxima temporada. Antes, o discurso era de total foco na luta contra o risco de queda – mesmo quando ele já fosse mínimo.

Até agora, neste fim de ano, apenas Morato teve sua situação já acertada oficialmente. O atacante, que se recupera de uma cirurgia, teve seu vínculo com o clube ampliado de dezembro deste ano para o fim de 2018. Titulares como Edimar e Jucilei, que têm contrato também até dezembro, ainda não têm garantia oficial de sua situação no São Paulo depois disso.

Quanto a possíveis contratações, o São Paulo ainda não confirmou propostas em andamento. Dorival pediu reforços “tipo Hernanes” e já falou que quer aproveitar atletas da base tricolor. Nomes como o do ídolo Kaká (que estava no Orlando City), do atacante William Pottker (Internacional) e do goleiro Jean (Bahia) já circularam pelo Morumbi.

