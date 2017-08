Liverpool perde chances, mas bate Crystal Palace e vence a 1ª no Inglês

O Liverpool sofreu neste sábado, mas conquistou sua primeira vitória no Campeonato Inglês. Depois de desperdiçar seguidas chances no ataque, em lances dos brasileiros Philippe Coutinho e Roberto Firmino, o tradicional time inglês contou com gol de Sadio Mané para superar o Crystal Palace por 1 a 0.

O primeiro triunfo veio justamente diante da torcida, no estádio Anfield Road. Na rodada de abertura, no fim de semana passado, o Liverpool protagonizou um bom duelo com o Watford e empatou por 3 a 3. No domingo da próxima semana, o time fará seu primeiro clássico nesta edição do Inglês, ao duelar com o Arsenal, novamente em casa.

Sonhando em entrar na briga pelo título nesta temporada, o Liverpool fez um primeiro tempo mais contido no ataque. Perdeu chances, mas também levou perigo do Crystal Palace. Coutinho e Firmino desperdiçaram oportunidades em chutes de longa distância.