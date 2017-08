Lindoso celebra período sem jogos do Botafogo e já mira quartas da Libertadores

O Botafogo desembarcou nesta segunda-feira no Rio após bater o Bahia, domingo, em Salvador. Os jogadores foram liberados para dois dias de folga, afinal, o time só volta a campo daqui duas semanas. O período sem partidas foi celebrado pelo volante Rodrigo Lindoso, que, por sua vez, não escondeu o foco para o duelo com o Grêmio pelas quartas de final da Libertadores.

“Agora vamos ter um tempo longo até a próxima partida. Vai ser bom para todos, pois vamos ter duas semanas para trabalhar e nos preparar para os jogos contra o Flamengo pelo Brasileiro e, logo depois, contra o Grêmio na Libertadores. Acho que a gente sempre precisa melhorar algumas coisas e vamos ter tempo de colocar o trabalho em prática para ajustar ainda mais o nosso time”, declarou.

No dia 10 de setembro, o Botafogo encara o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Já na quarta-feira seguinte, acontecerá o aguardado duelo com o Grêmio, em casa. No momento, porém, Lindoso preferiu exaltar a atuação alvinegra em Salvador, na vitória por 2 a 1 de domingo.