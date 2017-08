Limeira Clube fica com os 2 títulos da 1ª Taça Cemara

A 1ª Taça Cemara de Futebol de Base conheceu seus campeões no último domingo, quando foram realizadas as finais e disputas de terceiro lugar no estádio Victorio Scuro, em Americana. Nas duas categorias, o Limeira Clube ficou com o título.

No Sub-10, o time limeirense goleou o Corinthians por 5 a 1 e levantou a taça. Na disputa de terceiro lugar, o Colorado venceu o Pequenos Brilhantes por 4 a 1. Rayone, do Limeira Clube, foi o artilheiro da categoria, com 7 gols, e Gustavo, também do Limeira, foi o goleiro menos vazado.

Pelo Sub-14, a decisão entre Limeira e Colorado terminou empatada sem gols, mas o time limeirense levou a melhor nos pênaltis. Na disputa de terceiro lugar, o Ipiranga venceu o Pequenos Brilhantes por W.O.. Leandrinho, do Colorado, foi o artilheiro do Sub-14, com 5 gols. O goleiro menos vazado foi Jonatan, do Limeira Clube.