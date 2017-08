Liga francesa critica espanhóis por recusa ao pagamento da rescisão de Neymar

A entidade francesa também diz esperar que Neymar logo esteja em ação no país e colocou a sua estrutura jurídica à disposição do Paris Saint-Germain para sacramentar a transferência. “A liga apoia o Paris Saint-Germain e espera a chegada de Neymar ao Campeonato Francês. Os serviços jurídicos da LFP vão ajudar e estão disponíveis para o Paris Saint-Germain para o contrato de Neymar seja aprovado prontamente”, concluiu a liga francesa.

“A LFP está surpresa com a recusa de La Liga em aceitar o pagamento da cláusula de rescisão do jogador Neymar”, afirmou a entidade francesa, acrescentando esperar que a legislação da Fifa seja respeitada e que o Paris Saint-Germain consiga concretizar a aquisição do atacante o mais rápido possível. “A LFP pede que La Liga cumpra com os regulamentos da Fifa e suas funções”, acrescentou.

A Liga de Futebol Profissional da França (LFP, na sigla em francês) declarou nesta quinta-feira o seu apoio ao Paris Saint-Germain na tentativa de contratar o atacante Neymar junto ao Barcelona e, em um comunicado, adotou um tom crítico ao afirmar estar surpresa com a decisão da liga espanhola – La Liga – de não aceitar o pagamento da cláusula de rescisão do contrato do jogador brasileiro com o clube catalão.

Nesta quinta-feira, Juan de Dios Crespo, um advogado espanhol que representa Neymar, foi até a sede da liga espanhola acompanhado por três brasileiros com a intenção de depositar o pagamento da cláusula de rescisão do contrato do atacante, mas não teve êxito.

A negativa da liga, porém, não tem força para frear a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, pois o pagamento da cláusula poderá ser realizado diretamente ao Barcelona. Sem o aval da liga, porém, o time francês e o jogador teriam que acionar a Fifa para conseguir a transferência provisória, pela qual o PSG vai desembolsar 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 819 milhões).

Também nesta quinta-feira, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, felicitou o presidente do PSG, Nasser Al-Khailafi, pela contratação de Neymar e declarou que a chegada do atacante brasileiro causará um enorme impacto na liga francesa. “Parabéns a Nasser pela realização deste operação única no mundo: estou impaciente para saber os custos reais da operação”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, deu boas-vindas à chegada de Neymar em encontro com o presidente do PSG, o parabenizando pela aquisição. E o ministro das Finanças da França, também comemorou a contratação do brasileiro. “É melhor que este jogador de futebol pague seus impostos na França do que em outros lugares”.