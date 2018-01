Liga francesa confirma suspensão do uso da tecnologia na linha do gol após falhas

A Liga de Futebol Profissional (LFP, na sigla em francês) da França confirmou que suspendeu o uso da tecnologia na linha do gol em suas competições após a ocorrência de falhas durante jogos pelas quartas de final da Copa da Liga nesta semana. Em um comunicado, a LFP disse que informou a empresa GoalControl “da suspensão imediata” da utilização da sua tecnologia após “mais duas falhas técnicas” nas partidas.

A liga francesa já havia declarado no mês passado que queria melhorias após expressar “insatisfação com as falhas” em várias partidas com o GoalControl, o mesmo sistema utilizado na Copa do Mundo de 2014. A Fifa ainda não confirmou se o GoalControl será usado na Rússia, no Mundial deste ano.

LEIA TAMBÉM: Atlético-MG anuncia contratação do lateral Samuel Xavier

O problema fez o árbitro Nicolas Rainville levar cerca de um minuto para confirmar o segundo gol do Paris Saint-Germain na vitória por 2 a 0 sobre Amiens na quarta-feira. Adrien Rabiot marcou no lance, mas o relógio do juiz, que normalmente vibra para indicar um gol, não funcionou, e ele teve que consultar o árbitro de vídeo para validá-lo. Outro incidente marcou a vitória do Montpellier por 1 a 0 sobre o Angers, com a tecnologia fazendo o relógio do árbitro vibrar erroneamente.