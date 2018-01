Liga francesa cancela expulsão de brasileiro que foi chutado por árbitro

Depois de suspender o árbitro Tony Chapron “até uma nova ordem”, a Federação Francesa de Futebol (FFF) e a liga francesa divulgaram uma nova decisão envolvendo o caso do zagueiro Diego Carlos, do Nantes. E, nesta segunda-feira, o segundo cartão amarelo recebido pelo brasileiro foi cancelado.

Na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Nantes fora de casa, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Francês, no domingo, Diego Carlos recebeu o segundo cartão amarelo após trombar com o árbitro. Irritado ao ser derrubado no chão, Tony Chapron ainda chutou o brasileiro.

A FFF, então, suspendeu nesta segunda o árbitro. E, após o próprio Chapron reconhecer que a trombada foi acidental, membros da liga francesa discutiram a situação por telefone e e-mail – antes mesmo de uma reunião do comitê disciplinar para avaliar o ocorrido – e decidiram retirar o segundo cartão amarelo do brasileiro.