Líderes do Super Sênior se enfrentam no Flamengo

O 57º Campeonato Interno de Futebol Minicampo Supermercado Pague Menos inicia a quarta rodada da primeira fase na noite desta sexta-feira, no Flamengo Futebol Clube, no bairro Machadinho, em Americana.

O único jogo do Intersênior será entre Supermercados Pague Menos e PB Telhas Metálicas, às 20h15. Se vencer, o Pague Menos pode assumir a liderança provisória. O time soma 6 pontos, contra 9 do líder Top Collor/Restaurante Lê Pettit, que só joga amanhã, diante do A&J Lavanderia/Du Representações.

No Sênior, serão mais duas partidas. Já no Super Sênior, o grande duelo da noite é entre Eraldo Tintas e Biscoitam, às 19h15. As duas equipes são as únicas invictas da categoria e ostentam 100% de aproveitamento após três rodadas. Ambos também têm o melhor ataque do torneio, com 11 gols marcados.