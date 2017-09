Líderes do campeonato do Veteranos se encaram nesta terça

O Clube Veteranos antecipou uma rodada do 54º Campeonato 50 Anos Soredavea, em virtude do feriado de Independência, e finaliza nesta terça-feira a “maratona” de jogos que começou na última sexta-feira. As categorias Intermediária e Master são as mais afetadas com as mudanças, já que cada time terá entrado em campo duas vezes entre o fim de semana e hoje.

A bola começa a rolar a partir das 19h15 no clube de campo, com quatro duelos do Master: Help Parafusos x Dinâmica Factoring (19h15), Distema Decorações x Rodonaves Transportes (19h15), Tabatex Têxtil x Não+Pêlo (20h30) e Gonzaga Engenharia x Acapulco Imóveis (20h30).

O duelo entre Tabatex Têxil e Não+Pêlo é o principal da rodada desta noite, já que o primeiro é o líder isolado da categoria, com 12 pontos, um a mais que seu adversário, que aparece na segunda colocação. Nas outras categorias, os líderes são Z Sport (Intermediária) e Auto Peças Brasil (Sênior).