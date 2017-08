Liderada por dona Ivone, família de Tite irá ao jogo

Uma grande caravana deixará Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em direção a Porto Alegre para ver o jogo desta quinta-feira entre Brasil e Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Serão duas vans e um micro-ônibus que levarão, mais do que torcedores da seleção, pessoas que torcem por Tite. E entre amigos do treinador gaúcho e familiares, uma torcedora será especial: dona Ivone Bachi, mãe do técnico.

Aos 81 anos, ela estará na Arena Grêmio torcendo – e rezando – pelo filho, com já fizera em outras oportunidades. Nesta terça-feira, dona Ivone recebeu o Estado na pacata Ana Rech, bairro de Caxias do Sul, e se mostrou ansiosa para o jogo. “É a coisa mais linda. Nunca a gente pensou que isso fosse acontecer. Só podemos agradecer a Deus por ele (Tite) e pelo trabalho que ele faz na seleção”, comentou, sobre a partida desta quinta-feira.

Nem sempre, contudo, foi assim. No início, a preocupação com o resultado do jogo do time do “Ade” – como a família se refere a Tite – a deixava nervosa e ela evitava a todo custo assistir aos jogos. “Não queria e não queria. Colocava o radinho embaixo do travesseiro e só queria saber do resultado. Pela TV, não acompanhava. Depois eu comecei, aos poucos, a ver os jogos”, recordou. “Ficava nervosa, chorava, via a cara dele…”