Líder do returno, Avaí cresce com aposta na defesa e surpreende no Brasileirão

Em Florianópolis, o Avaí é um clube conhecido por seus feitos improváveis. Na cidade há até uma expressão local que explica a mística sobre o time da Ressacada: “esse Avaí faz coisas”. Pois a equipe de Claudinei Oliveira vem surpreendendo no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Passadas quatro rodadas, ninguém pontuou mais que o clube catarinense, invicto com três vitórias e um empate. A última delas veio no último domingo, contra o Sport, com o placar magro de 1 a 0, na Ilha do Retiro. O resultado foi suficiente para tirar a equipe da zona de rebaixamento, lugar que ocupou por 96 dias. Sua posição atual é a 14ª, com 28 pontos, mas o técnico acredita que a arrancada não deve parar por aí. “Vamos buscar o título do segundo turno. Isso pode não valer nada, mas pra gente é um marco e representa muito”, disse Claudinei após o jogo no Recife.

O treinador ex-Santos demonstrou no ano passado que tem capacidade de tirar o máximo de seus atletas. Depois de assumir o Avaí em situação difícil na terceira rodada do returno da Série B, ganhou 12 jogos e empatou quatro, garantindo o vice-campeonato e a vaga na primeira divisão.