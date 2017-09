Líder do Grupo E, Polônia leva 4 da Dinamarca nas Eliminatórias Europeias

Líder isolada do Grupo E das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo, a Polônia foi surpreendida nesta sexta-feira pela Dinamarca. Jogando em Copenhague, no estádio Parken, os poloneses foram goleados por 4 a 0, mas mantiveram a vantagem na ponta da chave, com ampla chance de sacramentar a vaga direta no Mundial da Rússia, em 2018.

Apesar do revés, que acabou com sua invencibilidade nesta competição, a Polônia segue na primeira colocação, com 16 pontos. Nas Eliminatórias Europeias, garantem a classificação direta os primeiros colocados de cada chave. Os segundos vão disputar repescagem entre si em busca da vaga. Faltam apenas três rodadas para o fim desta fase das Eliminatórias na Europa.

E, com a goleada desta sexta, a Dinamarca se aproximou e já se tornou uma ameaça à Polônia. O time chegou aos 13 pontos, empatando em pontuação com Montenegro, mas ainda na terceira colocação. Como faltam ainda três rodadas para o fim da disputa, as duas seleções podem desbancar a Polônia na reta final das Eliminatórias.