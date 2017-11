Líder da Mancha Alviverde rebate presidente Galiotte e o acusa de traição

Conselheiro do Palmeiras e um dos líderes da torcida Mancha Alviverde, Paulo Serdan atacou nesta segunda-feira a decisão do presidente do clube, Maurício Galiotte, de se afastar das torcidas organizadas como resposta ao protesto realizado no último domingo. Serdan afirmou durante transmissão ao vivo feita pelo seu perfil no Facebook que a organizada não tem privilégios por parte da diretoria.

“O protesto foi feito sem a intenção de violência. Bateram no vidro lá e o vidro estourou, infelizmente. Mas não foi uma coisa premeditada. Se fosse, os caras tinham apedrejado o ônibus”, disse Serdan. No ato, realizado no domingo, antes da vitória sobre o Flamengo, os palmeirenses atiraram pipoca e pamonha no veículo que transportava o elenco. Um vidro acabou quebrado e os estilhaços atingiram dois jogadores da equipe.

LEIA TAMBÉM: Oswaldo minimiza pressão no Atlético-MG: 'Não vamos mudar nada para o clássico'

Serdan afirma que Galiotte lhe recebeu no clube na última quinta-feira e em conversa, admitiu erros. “Lá no clube, você assumiu a sua incompetência, assumiu para mim os seus erros. Você não falou para mim que o Cuca ligou para dois jogadores do Palmeiras para eles não jogarem contra o Corinthians? Você não falou que tem a gravação disso aí? Por que você não solta isso para a imprensa, Maurício?”, afirmou.