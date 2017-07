‘Libertadores é o melhor remédio para curar derrotas’, diz atacante do Botafogo

Um triunfo sobre o Nacional nas oitavas de final da Copa Libertadores não valerá somente uma vaga nas quartas da competição sul-americana. Para os jogadores do Botafogo, bons resultados nos jogos de ida e volta do confronto, que será aberto na quinta-feira, em Montevidéu, também servirá para compensar as recentes derrotas no Brasileirão.

Nas últimas duas rodadas, o time carioca foi batido pelo líder Corinthians e pelo lanterna Avaí, causando uma queda na tabela. No domingo, o adversário será o Atlético Mineiro, que finalmente ganhou embalo no Brasileirão. “A Libertadores é o melhor remédio para curar essas derrotas”, pregou o atacante Roger, nesta terça-feira.

O “remédio” pode vir nesta quinta, no Uruguai. “Queremos muito jogar esse jogo, está na nossa cabeça há dias. Desde o sorteio já falamos da viagem, do adversário, do modo de jogo. Está na hora. Não é legal somarmos três derrotas. Não para o grande ano que estamos fazendo. Está na hora e na quinta-feira essas derrotas vão acabar”, prometeu.