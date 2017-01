Liberado por chineses, Jadson anuncia que volta ao Brasil nesta quarta

A curta passagem de Jadson pelo futebol chinês chega ao fim nesta quarta-feira. O meio-campista, contratado há um ano, tinha contrato com o Tianjin Quanjian até dezembro, mas acertou a rescisão e aguarda apenas a oficialização do acordo para definir o futuro.

Nesta terça-feira, ele usou as redes sociais para anunciar seu retorno ao Brasil. “Bom dia. Amanhã (quarta), retorno confirmado para o Brasil. Saudades da família está batendo forte no peito”, postou no Twitter.

Além do Corinthians, clube que ele ajudou a levar ao título brasileiro de 2015, Jadson tem uma proposta do Atlético-MG, com valores maiores do que o time paulista oferece, e o Flamengo também estuda fazer uma oferta.

Confiante em um acerto com Jadson, o clube acabou se afastando do meia Wagner, que ficou quase um mês esperando para conseguir a rescisão de contrato com o Tianjin Teda e, após ficar livre, está muito próximo de acerto com o Vasco.