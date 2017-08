Liberado, Marciel pode ser a novidade do Corinthians em clássico

Sem jogar desde o dia 29 de março, o volante Marciel deve ser a novidade do Corinthians para o clássico com o Santos, dia 10 de setembro, na Vila Belmiro. O jogador foi liberado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e já foi testado na lateral-esquerda, em atividade realizada nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava.

Carille comandou a equipe em um jogo-treino contra o time sub-20 e Marciel foi um dos destaques, atuando improvisado no lado esquerdo, posição que estava sendo ocupada por Moisés, enquanto Guilherme Arana se recupera de lesão.

Marciel, de 22 anos, está fora do time desde maio – foi relacionado para uma partida pela última vez no dia 13 de maio -, por ter utilizado um medicamento com substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês). O jogador foi diagnosticado com uma doença capilar chamada alopecia areata, que causa queda de cabelos. Ele procurou um dermatologista por conta própria e acabou usando a substância irregular.