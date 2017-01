Lewandowski salva nos acréscimos e Bayern vence de virada no 1º jogo do ano

O Bayern de Munique sofreu, mas saiu com vitória do seu primeiro compromisso oficial de 2017. Na reabertura do Campeonato Alemão depois da pausa de inverno, o time do técnico Carlo Ancelotti saiu atrás no placar mas virou sobre o Freiburg, na casa do rival, vencendo por 2 a 1.

O gol da vitória só saiu aos 46 minutos do segundo tempo, num misto de talento e sorte de Lewandowski. O polonês recebeu cruzamento de Ribery da esquerda, dominou no peito ainda no ar, ajeitou a bola e, de virada, sem deixar ela tocar no chão, bateu de esquerda. A bola saiu sem força, toda torta. Bateu na trave e entrou.

LEIA TAMBÉM: Jair pede manutenção do elenco e evita garantir Botafogo na próxima Libertadores

O Freiburg, oitavo colocado do Alemão, com 23 pontos, havia aberto o placar logo aos 4 minutos. Após bonita troca de passes de primeira, Haberer bateu na saída de Neuer e marcou.

Herói nos acréscimos, Lewandowski já havia feito o gol do empate, aos 35 minutos. Douglas Costa bateu escanteio da esquerda e ele apareceu de trás para, saltando, bater de chapa para o gol.

A vitória leva o Bayern a 42 pontos, garantindo na liderança até o fim desta 17.ª rodada. O segundo colocado é o RB Leipzig, que no sábado recebe o Eintracht Frankfurt.

LEIA TAMBÉM: Oeste empata com Luverdense e completa 12 jogos sem vencer na Série B