Levir vê empate justo e nega falta de ambição do Santos no Brasileirão

Levir explicou que a decisão de poupar Bruno Henrique e Copete se deu pelo desgaste físico dos atacantes, o que os deixava sob risco maior de lesão. Já David Braz ficou de fora do time para que Gustavo Henrique tivesse a chance de voltar a atuar – ele estava afastado dos gramados desde o fim de setembro de 2016 por causa de uma grave lesão no joelho.

“Pelo desenrolar da partida, o empate foi justo. Até tivemos chances no primeiro tempo. Mas eu assumo a responsabilidade, pois poupei três e ainda tirei outros três no segundo tempo, então levei o time a um certo descontrole. Mas não vejo como um resultado ruim. Foi o que a partida mereceu”, afirmou.

O técnico Levir Culpi avaliou que o empate do Santos por 0 a 0 com o Fluminense foi um resultado justo pelo futebol exibido pelas equipes na noite de segunda-feira, no estádio do Pacaembu, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, reconheceu que a decisão de poupar três titulares – David Braz, Bruno Henrique e David Braz – diminuiu o poderio da sua equipe.

“Chegamos a uma conclusão de que Bruno e Copete estavam desgastados, enquanto o Gustavo precisava jogar, então demos o descanso ao Braz. Temos que colocar os jogadores em movimento. Estou feliz com o elenco e, de repente, algum reserva figura na final da Libertadores”, comentou.

Levir só negou que a decisão de poupar titulares, assim como o vice-líder Grêmio fez no fim de semana, tenha sido adotada porque o Campeonato Brasileiro foi deixado em segundo plano por causa da larga vantagem do primeiro colocado Corinthians. Assim, o treinador aproveitou para criticar o calendário brasileiro e as dificuldades impostas aos treinadores para lidar com o elenco.

“No Brasileiro, você precisa estar na ponta para garantir a Libertadores. O que temos é a dificuldade de gerenciar o elenco em várias competições. O problema é a instabilidade de elenco no Brasil. Ainda tem jogador estreando, enquanto outros estão saindo”, disse.

Com o empate, o Santos chegou aos 36 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Coritiba, no Couto Pereira, pela 21ª rodada.