Levir minimiza importância de folga na preparação

O técnico Levir Culpi, do Santos, surpreendeu ao minimizar a importância na folga de duas semanas no calendário nacional proporcionada pelos jogos da seleção brasileira contra Equador e Colômbia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Diferentemente da maioria de seus colegas no Brasil, o treinador acredita que o curto período de treinos não é relevante.

“Levando-se em consideração que o (Alex) Fergusson ficou 20 anos treinando um time só (Manchester United), o que tem a me dizer sobre duas semanas de treinamento? É claro que não acontece nada. Nos projetamos os trabalhos dentro das nossas dificuldades. Batalhamos muito em cima dos cruzamentos, as finalizações e o conjunto. É sempre um aperfeiçoamento. Foi bem proveitoso. Não é que vá acontecer algo de imediato, mas vai encorpar o time. É uma possibilidade maior de acerto”, disse o treinador.

LEIA TAMBÉM: Braz admite problemas no ataque, mas minimiza falhas

Foto: Ivan Storti / Santos FC / Divulgação

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT Rei Pelé, em Santos, realizada após o treino da equipe, Levir Culpi projetou equilíbrio entre Santos e Corinthians, que farão o clássico paulista da 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro. O treinador santista garante que a equipe está preparada e ressalta o desejo de vitória de seus comandados.