Levir lamenta público pequeno do Santos em clássico na Vila Belmiro

A vitória do Santos sobre o São Paulo, por 3 a 2, na noite deste domingo, foi vista por 10.322 torcedores, que geraram uma renda de R$ 422.935 no compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na opinião do técnico santista, Levir Culpi, o número é pequeno.

“É pouca gente para um jogo desse. Talvez tenha sido problema com o time, que não esteja jogando o que esperam. Sei que os jogadores se sentem muito melhores com a presença do torcedor. Casa cheia representa pressão. Mas temos que chamar o torcedor e mostrar o que queremos. Torcida pode levar o time à vitória. Podemos até ganhar sem ela, mas não vai ter graça”, afirmou o treinador.

A baixa frequência do público nos jogos na Vila Belmiro tem levado a diretoria a realizar mais partidas do Santos no Pacaembu, que registra um público médio de cerca de 22 mil espectadores em 2017. Em Santos, a média é de apenas sete mil.