Levir elogia ‘situação favorável’ do Santos, mas diz que confronto está aberto

Levir Culpi manteve os pés no chão após a vitória, de virada, do Santos sobre o Atlético Paranaense por 3 a 2, na noite desta quarta-feira. Para o treinador, o time santista se colocou em “situação muito favorável”. No entanto, o confronto, que vale vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, “está aberto”.

“É uma situação muito favorável. O resultado foi ótimo. Agora é a nossa vez de jogar em casa, aproveitar a torcida do lado. Ainda está aberto, é claro, porque a Libertadores é assim. São jogos de 100%. Nem mais, nem menos”, comentou o treinador, ao fim do jogo disputado no estádio Durival de Brito, em Curitiba – a Arena da Baixada foi alugada para receber jogos de vôlei da fase final da Liga Mundial.

Levir afirmou que já viu muitas viradas no futebol em “seus 50 anos no futebol”. “Estou completando 50 anos de futebol neste ano. E a gente não para de se surpreender”, ponderou o técnico, que destacou a própria mudança no placar ao longo da partida de ida deste confronto.