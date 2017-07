Levir elogia Nilmar, mas aguarda avaliação física por contratação no Santos

“Assim como a de todos vocês, a avaliação técnica é muito boa. Ele joga muito bem. Não preciso explicar mais nada. O problema maior é a relação com as contusões e a possibilidade sobre quando ele poderá jogar. É uma situação que os médicos, fisiologistas e fisioterapeutas estão estudando. A qualidade técnica dele é indiscutível”, afirmou Levir.

Nilmar, hoje com 32 anos, tem um grande histórico de lesões, algo que o atrapalhou muito durante a sua carreira. O Santos tem o interesse na sua contratação, mas antes de um acordo ser fechado, o clube realiza uma bateria de exames e testes para avaliar a situação do atacante.

Sem contrato com o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, Nilmar está livre para assinar gratuitamente com qualquer clube. O atacante iniciou a sua carreira no Internacional, time em que teve outras duas passagens. Além disso, também defendeu o Corinthians no futebol brasileiro.

Fora do País, Nilmar passou por Lyon e Villarreal, além de Al-Rayyan e El Jaish, ambos do Catar, e do Al-Nasr. E o atacante também defendeu a seleção brasileira na Copa das Confederações de 2009 e na Copa do Mundo de 2010. Agora passa por avaliação médica e física para determinar se poderá reforçar o Santos.

