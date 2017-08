Levir deseja sorte a dupla do Santos emprestada ao Coritiba

O técnico Levir Culpi comentou nesta sexta-feira as saídas do meia Rafael Longuine e do zagueiro Cleber do Santos. Os dois jogadores eram reservas da equipe e estão sendo emprestados ao Coritiba. Para o treinador, que foi procurado por Marcelo Oliveira, comandante do clube paranaense, para ceder os jogadores, o negócio é uma boa oportunidade para a dupla, que deverá receber mais oportunidades.

“O Marcelo me ligou e conversamos sobre os jogadores. Nos anos 1970, muitos jogadores do Santos iam ao Coritiba e davam certo. Tomara que isso aconteça de novo. O Longuine vai até o final do ano, com mais possibilidade de jogar lá do que aqui, o que é o ideal para o Santos, que também deixa o jogador em uma vitrine”, afirmou o treinador santista, em entrevista coletiva.

O empréstimo de Cleber e Rafael Longuine ao Coritiba até o final do ano ainda não foi oficializado pelos clubes, mas já é dado como certo, restando a resolução de problemas burocráticos, como a realização de exames médicos.